АПЛ. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Гол Миколенко помогает ирискам праздновать победу

Матч, в котором команды решили не тратить время на то, чтобы прицениться друг к другу, а просто сразу побежали забивать. На 54-й секунде Виталий Миколенко открыл счет во встрече. Сначала Виталий пробил после скидки от Калверта-Льюина, но удар был заблокирован, а уже атакуя вторым темпом, Гаррисон подал в штрафную точно на голову украинцу, который легко переправил круглого в сетку ворот. Это самый быстрый гол в этом сезоне Английской Премьер-Лиги и это второй гол Виталия Миколенко подряд, в прошлом туре он поразил ворота "Брайтона".

Бешеный темп этого матча продолжился в противоположной штрафной площадке. Ворвался туда Эберечи Эзе, который убежал от Миколенко, а Брентуэйт не знал, что делать с главной звездой "орлов", поставив тому подножку. Это пенальти в ворота "Эвертона", которое уверенно реализовал тот, кто его и заработал - Эзе. Четвертая минута матча и уже 1:1.

После гола "Кристал Пэлас" продолжил давить на ворота Пикфорда. Не в последнюю очередь это им удавалось благодаря стараниям Эберечи Эзе. Все-таки с ним и без него это две разные команды. Впрочем, на 24-й минуте он все же перестарался. После великолепного прохода с фланга и врывания в штрафную площадку он упал после легкого касания от Брентуэйта. Эзе явно хотел еще один пенальти, но вместо этого получил желтую карту за симуляцию.

Во второй половине первого тайма "ириски" все же прервали эту доминацию хозяев и выровняли игру. В частности Тарковски почти в каждом моменте съедал Одсона Эдуара. Но если и нужно назвать команду, которая была ближе ко второму забитому голу, то это точно "Кристал Пэлас".

А во втором тайме подопечные Шона Дайча снова удивили. И Виталий Миколенко едва не оформил дубль, очень красиво приложившись к мячу ударом слета, но Джонстона спасла стойка, а вот на добивании сыграл Абдулае Дукуре, там голкипер "орлов" был бессилен. Гости снова вышли вперед, 1:2.

Такое развитие событий точно не понравилось "орлам" и они с новыми силами снова помчались сравнивать счет. На 67-й минуте болельщики хозяев приветствовали возвращение Майкла Олисе, который в этом сезоне еще не провел ни одного матча, ведь пропустил весь этот период из-за травмы. Наконец Рой Ходжсон снова увидел на поле Эзе и Олисе, двух чрезвычайно важных футболистов для этой команды.

Также выход Олисе означал, что задача для Виталия Миколенко усложняется. Если раньше он удачно противостоял на своем фланге Джордану Айю, то Майкл Олисе - это задача со звездочкой. Но гол от "орлов" произошел после обычного недоразумения между Такровски и Пикфордом после заброса головой в штрафную от Лермы. Защитник "Эвертона" подумал, что Пикфорд сыграет по этому мячу, поэтому легко пропускал его дальше, но за спиной был не Пикфорд, а Одсон Эдуар, который принял круглого и легко отправил его в сетку ворот. 2:2.

Наступление со стороны "орлов" продолжилось, причем они настолько увлеклись атакой, что немного забыли об обороне, за что их наказали Абдулае Дукура и Идрисса Гейе. Первый отдал великолепный разрезной пас на ход, а второй мастерски отправил мяч в угол ворот, без шансов для вратаря. И "Эвертон" снова впереди. Шон Дайч не мог скрыть радости, его команда сегодня сыграла великолепный матч, сдержав натиск от Эзе и компании и покинув "Селхерст" Парк" с тремя очками в активе.

Благодаря этому результату "Эвертон" вплотную приблизился к "Кристал Пэлас" по количеству очков, теперь у "ирисок" 14 зачетных пунктов, а у "орлов" - 15. Вся борьба только впереди, но подобные матчи точно являются украшением любого тура Английской Премьер-лиги.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Эвертон" 2:3

Голы: Эзе (5, с пенальти), Эдуар (73) — Миколенко (1), Дукуре (49), Гуйе (86)

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Гейи, Митчелл — Хьюз (Ахамада, 90), Лерма — Айю, Эзе, Шлупп (Олисе, 67) — Эдуар (Матета, 83)

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Паттерсон, 90), Такровски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Онана (Гуйе, 46), Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин (Бету, 77)

Предупреждения: Эзе (24) — Дукуре (45+2), Гарнер (89), Миколенко (90+7)