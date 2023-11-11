  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Гол Миколенко помогает ирискам праздновать победу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Гол Миколенко помогает ирискам праздновать победу

Англия
Обновлено

Сегодня украинец принял участие в двух голевых атаках

АПЛ. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Гол Миколенко помогает ирискам праздновать победу

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Матч, в котором команды решили не тратить время на то, чтобы прицениться друг к другу, а просто сразу побежали забивать. На 54-й секунде Виталий Миколенко открыл счет во встрече. Сначала Виталий пробил после скидки от Калверта-Льюина, но удар был заблокирован, а уже атакуя вторым темпом, Гаррисон подал в штрафную точно на голову украинцу, который легко переправил круглого в сетку ворот. Это самый быстрый гол в этом сезоне Английской Премьер-Лиги и это второй гол Виталия Миколенко подряд, в прошлом туре он поразил ворота "Брайтона".

Бешеный темп этого матча продолжился в противоположной штрафной площадке. Ворвался туда Эберечи Эзе, который убежал от Миколенко, а Брентуэйт не знал, что делать с главной звездой "орлов", поставив тому подножку. Это пенальти в ворота "Эвертона", которое уверенно реализовал тот, кто его и заработал - Эзе. Четвертая минута матча и уже 1:1.

После гола "Кристал Пэлас" продолжил давить на ворота Пикфорда. Не в последнюю очередь это им удавалось благодаря стараниям Эберечи Эзе. Все-таки с ним и без него это две разные команды. Впрочем, на 24-й минуте он все же перестарался. После великолепного прохода с фланга и врывания в штрафную площадку он упал после легкого касания от Брентуэйта. Эзе явно хотел еще один пенальти, но вместо этого получил желтую карту за симуляцию.

АПЛ. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Гол Миколенко помогает ирискам праздновать победу - изображение 1

Во второй половине первого тайма "ириски" все же прервали эту доминацию хозяев и выровняли игру. В частности Тарковски почти в каждом моменте съедал Одсона Эдуара. Но если и нужно назвать команду, которая была ближе ко второму забитому голу, то это точно "Кристал Пэлас".

А во втором тайме подопечные Шона Дайча снова удивили. И Виталий Миколенко едва не оформил дубль, очень красиво приложившись к мячу ударом слета, но Джонстона спасла стойка, а вот на добивании сыграл Абдулае Дукуре, там голкипер "орлов" был бессилен. Гости снова вышли вперед, 1:2.

Такое развитие событий точно не понравилось "орлам" и они с новыми силами снова помчались сравнивать счет. На 67-й минуте болельщики хозяев приветствовали возвращение Майкла Олисе, который в этом сезоне еще не провел ни одного матча, ведь пропустил весь этот период из-за травмы. Наконец Рой Ходжсон снова увидел на поле Эзе и Олисе, двух чрезвычайно важных футболистов для этой команды.

Также выход Олисе означал, что задача для Виталия Миколенко усложняется. Если раньше он удачно противостоял на своем фланге Джордану Айю, то Майкл Олисе - это задача со звездочкой. Но гол от "орлов" произошел после обычного недоразумения между Такровски и Пикфордом после заброса головой в штрафную от Лермы. Защитник "Эвертона" подумал, что Пикфорд сыграет по этому мячу, поэтому легко пропускал его дальше, но за спиной был не Пикфорд, а Одсон Эдуар, который принял круглого и легко отправил его в сетку ворот. 2:2.

АПЛ. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Гол Миколенко помогает ирискам праздновать победу - изображение 2

Наступление со стороны "орлов" продолжилось, причем они настолько увлеклись атакой, что немного забыли об обороне, за что их наказали Абдулае Дукура и Идрисса Гейе. Первый отдал великолепный разрезной пас на ход, а второй мастерски отправил мяч в угол ворот, без шансов для вратаря. И "Эвертон" снова впереди. Шон Дайч не мог скрыть радости, его команда сегодня сыграла великолепный матч, сдержав натиск от Эзе и компании и покинув "Селхерст" Парк" с тремя очками в активе.

Благодаря этому результату "Эвертон" вплотную приблизился к "Кристал Пэлас" по количеству очков, теперь у "ирисок" 14 зачетных пунктов, а у "орлов" - 15. Вся борьба только впереди, но подобные матчи точно являются украшением любого тура Английской Премьер-лиги.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Эвертон" 2:3

Голы: Эзе (5, с пенальти), Эдуар (73) — Миколенко (1), Дукуре (49), Гуйе (86)

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Гейи, Митчелл — Хьюз (Ахамада, 90), Лерма — Айю, Эзе, Шлупп (Олисе, 67) — Эдуар (Матета, 83)

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Паттерсон, 90), Такровски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Гарнер, Онана (Гуйе, 46), Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин (Бету, 77)

Предупреждения: Эзе (24) — Дукуре (45+2), Гарнер (89), Миколенко (90+7)

По теме
yellow-arrow
Сложный вызов для Забарного. Борнмут – Ньюкасл. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ
yellow-arrow
Челси – Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Гол Троссарда стал 1000-м, забитым на стадионе Эмирейтс
Рой Ходжсон Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Шон Дайч Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде