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Александр Зинченко шикарным ударом забил гол в ворота Бернли
Сегодня снова день украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко расписался в воротах "Бернли" в домашнем матче своей команды в рамках 11-го тура АПЛ.
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На 74-й минуте Зинченко быстрее всех сориентировался на отскоке на угловом. Троссард подал, возникла суматоха, мяч отлетел прямо на ногу украинцу, и он резаным ударом слету вколотил снаряд в сетку.
По состоянию на сейчас "Арсенал" лидирует со счетом 3:1.
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Cassid (Kiev)
11.11.2023 в 19:24
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