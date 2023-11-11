Александр Зинченко шикарным ударом забил гол в ворота Бернли

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко расписался в воротах "Бернли" в домашнем матче своей команды в рамках 11-го тура АПЛ.

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На 74-й минуте Зинченко быстрее всех сориентировался на отскоке на угловом. Троссард подал, возникла суматоха, мяч отлетел прямо на ногу украинцу, и он резаным ударом слету вколотил снаряд в сетку.

По состоянию на сейчас "Арсенал" лидирует со счетом 3:1.