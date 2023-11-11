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Александр Зинченко шикарным ударом забил гол в ворота Бернли

Англия
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Сегодня снова день украинцев

Александр Зинченко шикарным ударом забил гол в ворота Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко расписался в воротах "Бернли" в домашнем матче своей команды в рамках 11-го тура АПЛ.

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На 74-й минуте Зинченко быстрее всех сориентировался на отскоке на угловом. Троссард подал, возникла суматоха, мяч отлетел прямо на ногу украинцу, и он резаным ударом слету вколотил снаряд в сетку.

По состоянию на сейчас "Арсенал" лидирует со счетом 3:1.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии
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Cassid (Kiev)
11.11.2023 в 19:24
Какоето дыбильное нововведение с комментариями. Кто это придумал?
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3
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Комментарии 4
Cassid (Kiev)
11.11.2023 в 19:24
Какоето дыбильное нововведение с комментариями. Кто это придумал?
Ответить
3
0
Andrumas (Düsseldorf)
11.11.2023 в 19:00
Ярмолюк, Забарный и Мудрик приготовиться?:)
Ответить
3
0
download1 (huyersk)
11.11.2023 в 19:09
He flew in from Ukraine, On Boehly's private plane!
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
11.11.2023 в 19:14
та Яремчук, Коваленко, ! До речі Ігнатенко отримав сьогодні за бордо оцінку 8.3 ! Другий результат у команді!
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2
0

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