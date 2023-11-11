Зинченко забил в ворота Бернли

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко отмечается в воротах "Бернли" в домашнем матче своей команды 11-го тура АПЛ.

На 74-й минуте Зинченко быстрее всех сориентировался на отскоке на угловом. Троссард подал, возникла суматоха, мяч отлетел прямо на ногу украинцу, и он резаным ударом слета вколотил снаряд в сетку.



По состоянию на сейчас "Арсенал" лидирует со счетом 3:1.