АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лутон Таун 1:0. Лучшая защита – это нападение

Английская Премьер-лига, 12 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Грэм Скотт

"Манчестер Юнайтед" получил самого легкого по уровню соперника за последнее время. Еще и игра проходила дома, на "Олд Траффорд". "Лутон" довольно долго кусался, однако одна ошибка стоила им проигрыша. Не удалось "шляпникам" после "Ливерпуля" забрать очки еще и у МЮ.

Голкипер гостей Каминский не раз спасал свою команду. Уже на 10 минуте он совершил сейв после расстрельного удара Хойлунда. Затем у МЮ было преимущество во владении мячом и на поле в целом, но довести до опасности хозяева не могли.

На 36 минуте отличная контратака вышла у "Лутона". Моррис открылся между двумя центребеками и получил навесную передачу, пробив головой в правый угол ворот. Прекрасная реакция Онана спасла "манкунианцев". Через несколько минут Хойлунд вывел Гарначо один на один с голкипером, но тот затянул с решением и в конце концов потерял мяч.

После перерыва роли в поле не изменились: МЮ все еще был впереди практически во всех компонентах. Однако на 59-й минуте все-таки удалось выйти вперед. Но не благодаря великолепной комбинации, а благодаря стандарту и правильному отскоку мяча к Линделофу. Защитник шанс не упустил, пробив точно мимо голкипера.

Man Utd take the lead against Luton!



The ball falls kindly to the feet of Victor Lindelof following a corner, and the defender lashes home to put the hosts ahead ????#MUNLUT pic.twitter.com/cmsYqmh37n — Premier League (@premierleague) November 11, 2023

Первый гол за три сезона в АПЛ для Виктора. За последние восемь матчей победу "манкунианцам" дважды приносили центрбеки, еще трижды – центральные полузащитники. Хойлунд снова не забил – уже в девятом поединке АПЛ подряд. В Лиге чемпионов у него получается все намного лучше (пять голов в четырех поединках).

"Лутон" пытался атаковать, но шансов отыграться у него не было. Наоборот, МЮ должен был увеличивать преимущество. Антони через несколько минут после выхода на замену создал момент для Рашфорда, но тот его не реализовал. Также шанс был у Мактоминея, однако здесь отлично сыграл Каминский.

Сейчас “манкунианцы” занимают ситуативное шестое место и находятся всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов. Учитывая проблемы команды – это отличный результат. В то же время “Лутон” продолжает идти на 17 позиции.

"Манчестер Юнайтед" – "Лутон Таун" 1:0

Гол: Линделоф 59

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Магуайр, Линделоф, Регилон (Варан 78) – Мактоминей, Эриксен (Маунт 40) – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо (Антони 68) – Хойлунд (Марсьяль 78)

Лутон Таун: Каминский – Менги, Локьер, Ошо – Каборе (Адебайо 86), Накамба (Мпанзу 86), Баркли, Даути (Кларк 73) – Таунсенд (Чонг 61), Огбене (Джайлс 86) – Моррис

Предупреждения: Каборе 74, Локьер 90+3