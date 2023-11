АПЛ. Манчестер Юнайтед – Лутон Таун 1:0. Лучшая защита – это нападение

Английская Премьер-лига, 12 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Грэм Скотт

"Манчестер Юнайтед" получил самого легкого по уровню соперника за последнее время. Еще и игра проходила дома, на "Олд Траффорд". "Лутон" довольно долго кусался, однако одна ошибка стоила им проигрыша. Не удалось "шляпникам" после "Ливерпуля" забрать очки еще и у МЮ.

Голкипер гостей Каминский не раз спасал свою команду. Уже на 10 минуте он совершил сейв после расстрельного удара Хойлунда. Затем у МЮ было преимущество во владении мячом и на поле в целом, но довести до опасности хозяева не могли.

На 36 минуте отличная контратака вышла у "Лутона". Моррис открылся между двумя центребеками и получил навесную передачу, пробив головой в правый угол ворот. Прекрасная реакция Онана спасла "манкунианцев". Через несколько минут Хойлунд вывел Гарначо один на один с голкипером, но тот затянул с решением и в конце концов потерял мяч.

После перерыва роли в поле не изменились: МЮ все еще был впереди практически во всех компонентах. Однако на 59-й минуте все-таки удалось выйти вперед. Но не благодаря великолепной комбинации, а благодаря стандарту и правильному отскоку мяча к Линделофу. Защитник шанс не упустил, пробив точно мимо голкипера.

Man Utd take the lead against Luton!



The ball falls kindly to the feet of Victor Lindelof following a corner, and the defender lashes home to put the hosts ahead ????#MUNLUT pic.twitter.com/cmsYqmh37n