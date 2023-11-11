Илья Забарный – в старте на Ньюкасл Юнайтед

Защитник "Борнмута" Илья Забарный выйдет в стартовом составе на матч с "Ньюкаслом".

"Ньюкасл" идет седьмым с 6 победами, 2 ничьими и 3 поражениями - 20 очков. "Борнмут" идет третьим с конца с 1 победой, 3 ничьими и 7 поражениями - 6 очков.

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Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.