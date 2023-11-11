Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Забарный – в старте на Ньюкасл Юнайтед
Возможно, Илья тоже забьет?
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Борнмута" Илья Забарный выйдет в стартовом составе на матч с "Ньюкаслом".
Our team for #BOUNEW ???? pic.twitter.com/6nPAqmUgrW— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 11, 2023
"Ньюкасл" идет седьмым с 6 победами, 2 ничьими и 3 поражениями - 20 очков. "Борнмут" идет третьим с конца с 1 победой, 3 ничьими и 7 поражениями - 6 очков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Игра начнется в 19:30 по киевскому времени.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Миколенко забил гол во втором подряд матче АПЛ за Эвертон
- Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте
- Секреты побед Жироны: уличный футбол, маэстро Гарсия и Довбик на дальней штанге
- Маурисио Почеттино назвал лучшую команду в футболе
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн