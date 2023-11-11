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Гол Троссарда стал 1000-м, забитым на стадионе Эмирейтс
Вошел в историю
arsenal.com
Полузащитник "Арсенала" Леандро Троссард в матче с "Бернли" отметился тысячным голом, забитым на стадионе "Эмирейтс".
Напомним, стадион был открыт в 2006 году. 500-й гол забивал Алексис Санчес в 2015-м.
"Арсенал" победил "Бернли" со счетом 3:1.
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Источник:Squawka Live
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11.11.2023 в 19:10
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