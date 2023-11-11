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Гол Троссарда стал 1000-м, забитым на стадионе Эмирейтс

Англия
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Гол Троссарда стал 1000-м, забитым на стадионе Эмирейтс

arsenal.com

UA-Футбол
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Полузащитник "Арсенала" Леандро Троссард в матче с "Бернли" отметился тысячным голом, забитым на стадионе "Эмирейтс".

Напомним, стадион был открыт в 2006 году. 500-й гол забивал Алексис Санчес в 2015-м.

"Арсенал" победил "Бернли" со счетом 3:1.

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Леандро Троссард
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Источник:
Squawka Live
Комментарии
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download1 (huyersk)
11.11.2023 в 19:10
А міг би бути Зіна, ех!
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
11.11.2023 в 19:10
А міг би бути Зіна, ех!
Ответить
0
0

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