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Челси – Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Англия

Битве на "Стэмфорд Бридж" посвящается

Челси – Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Центральный матч 12-го тура АПЛ сезона 2023/24 пройдет 12 ноября в Лондоне.

Тамошний "Челси" в родных стенах будет принимать действующего чемпиона и лидера первенства "Манчестер Сити".

Перед этой дуэлью предлагаем вам освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Челси (Лондон) Манчестер Сити квиз от UA-Футбол
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