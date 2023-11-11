Челси – Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Центральный матч 12-го тура АПЛ сезона 2023/24 пройдет 12 ноября в Лондоне.

Тамошний "Челси" в родных стенах будет принимать действующего чемпиона и лидера первенства "Манчестер Сити".

Перед этой дуэлью предлагаем вам освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.