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Тренер Эвертона Дайч: Рад за Миколенко, он голевая машина

Англия
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Тренер ирисок доволен украинским фулбеком

Тренер Эвертона Дайч: Рад за Миколенко, он голевая машина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Эвертона” Шон Дайч прокомментировал игру с “Кристал Пэлас” (3:2), в которой Виталий Миколенко забил свой второй гол в сезоне.

“Миколенко сейчас получает удовольствие от футбола. Он уверенно себя чувствует в команде и привык ко всему вокруг, и работает так, как и нужно”.

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“Очень рад за него. Миколенко – голевая машина. Также он едва и не сделал дубль, но Дукуре добил мяч в ворота после его классного дальнего удара в штангу”.

“Важно, что мы забиваем голы, потому что в начале сезона относительно нас было много сомнения”, – цитирует слова Дайча официальный сайт “Эвертона”.

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Источник:
Everton FC
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