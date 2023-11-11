Тренер Эвертона Дайч: Рад за Миколенко, он голевая машина

Главный тренер “Эвертона” Шон Дайч прокомментировал игру с “Кристал Пэлас” (3:2) , в которой Виталий Миколенко забил свой второй гол в сезоне.

“Миколенко сейчас получает удовольствие от футбола. Он уверенно себя чувствует в команде и привык ко всему вокруг, и работает так, как и нужно”.

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“Очень рад за него. Миколенко – голевая машина. Также он едва и не сделал дубль, но Дукуре добил мяч в ворота после его классного дальнего удара в штангу”.

“Важно, что мы забиваем голы, потому что в начале сезона относительно нас было много сомнения”, – цитирует слова Дайча официальный сайт “Эвертона”.