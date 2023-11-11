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Зинченко - лучший в матче, Миколенко и Забарный - одни из лучших. Оценки украинцев за поединки 12-го тура АПЛ
Очень удачный день для наших
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялся ряд матчей 12-го тура АПЛ. В трех из них принимали участие украинцы.
Александр Зинченко стал лучшим игроком матча "Арсенал - Борнмут" (3:1). WhoScored поставил Александру 8,8, а Sofascore 8,9. Это самые высокие оценки среди всех футболистов. Напомним, что Зинченко отметился ярким голом ножницами.
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Виталий Миколенко за свой гол в ворота "Кристал Пэлас" и хорошую игру в целом получил 7,8 от WhoScored и 7,5 от Sofascore. Это лучший результат среди игроков "Эвертона" и один из топовых в игре на обе команды. "Ириски" одолели соперника 2:3 на выезде, а Виталий забил самый быстрый гол в АПЛ в этом сезоне.
Удачным день был и для Ильи Забарного. Он вместе со своими коллегами разобрался с "Ньюкаслом" (2:0). WhoScored и Sofascore совпали в оценке для украинца - 7,0.
"Арсенал" сейчас на 2 месте, "Эвертон" на 14-м, а "Борнмут" на 17-ой строчке АПЛ.
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