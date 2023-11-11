Артета: Я очень доволен Зинченко

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал гол Александра Зинченко в сегодняшней игре с "Бернли". Коуч на пресс-конфренции "разбрасывался" комплиментами в адрес украинца.

Я остался им очень доволен. Я думаю, что решающее значение имеют подвижность и угроза, которые он дает, а также то, как он продвигает мяч, то пространство, которое он занимает и которое становится доступным для других игроков, особенно в матчах с этими командами. Его оборонительная роль мне сегодня очень понравилась, насколько преданно он был в каждом действии в защите. А забитый им гол - действительно хороший пример того, как он живет игрой, когда мяч находится далеко от него. Поэтому он первым владеет мячом, и вот почему он забивает гол. Это то, что нам от него нужно.