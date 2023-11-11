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Артета: Я очень доволен Зинченко
Еще бы. В его команде – один из лучших левых защитников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал гол Александра Зинченко в сегодняшней игре с "Бернли". Коуч на пресс-конфренции "разбрасывался" комплиментами в адрес украинца.
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Я остался им очень доволен. Я думаю, что решающее значение имеют подвижность и угроза, которые он дает, а также то, как он продвигает мяч, то пространство, которое он занимает и которое становится доступным для других игроков, особенно в матчах с этими командами. Его оборонительная роль мне сегодня очень понравилась, насколько преданно он был в каждом действии в защите. А забитый им гол - действительно хороший пример того, как он живет игрой, когда мяч находится далеко от него. Поэтому он первым владеет мячом, и вот почему он забивает гол. Это то, что нам от него нужно.
Зинченко отличился в матче с "Бернли" на 74-ой минуте эффектным ударом ножницами.
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