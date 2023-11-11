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Челси — Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ждать ли Мудрика в стартовом составе и что для "синих" подготовил Холанд?
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, встреча между нестабильным, но очень интересным "Челси" и всегда опасным и готовым к любому сценарию "Манчестер Сити". Смогут ли лондонцы у себя дома удержать натиск "горожан", или им суждено стать очередной жертвой Холанда на пути к еще одному титулу? Узнаем совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 12 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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