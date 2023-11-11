Челси — Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Центральный матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, встреча между нестабильным, но очень интересным "Челси" и всегда опасным и готовым к любому сценарию "Манчестер Сити". Смогут ли лондонцы у себя дома удержать натиск "горожан", или им суждено стать очередной жертвой Холанда на пути к еще одному титулу? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 12 ноября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

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