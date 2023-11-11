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Ливерпуль – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Салаху и компании следует хорошенько ответить на поражение против "Тулузы"
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 12 тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль будет принимать у себя дома боевой "Бртенфорд". Команда Томаса Франка в этом сезоне показала, что может дать бой любому сопернику и авторитетов для них не существует. Но хватит ли ей мощности противостоять банде Клоппа?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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