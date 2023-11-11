  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Салаху и компании следует хорошенько ответить на поражение против "Тулузы"

Ливерпуль – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В матче 12 тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль будет принимать у себя дома боевой "Бртенфорд". Команда Томаса Франка в этом сезоне показала, что может дать бой любому сопернику и авторитетов для них не существует. Но хватит ли ей мощности противостоять банде Клоппа?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брентфорд"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Зинченко: Счастлив забить первый гол на Эмирейтс. Это потрясающее ощущение
yellow-arrow
Челси — Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Челси – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 12.11.2023
Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Брентфорд (Лондон) АПЛ Ливерпуль Где смотреть футбол Томас Франк смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде