Ливерпуль – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче 12 тура Английской Премьер-лиги Ливерпуль будет принимать у себя дома боевой "Бртенфорд". Команда Томаса Франка в этом сезоне показала, что может дать бой любому сопернику и авторитетов для них не существует. Но хватит ли ей мощности противостоять банде Клоппа?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 12 ноября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брентфорд" Смотреть трансляцию

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