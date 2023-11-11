Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко: Счастлив забить первый гол на Эмирейтс. Это потрясающее ощущение
Украинцу сегодня нет равных
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко стал лучшим игроком победного для себя матча "Арсенал" - "Бернли" (3:1). Это и неудивительно, ведь кроме отличной игры ему удалось забить красивый мяч, который стал для него первым на стадионе "Эмирейтс". Игрок прокомментировал этот поединок и свой гол.
Рады тому, что добыли три очка. Это было очень важно. Мы знали, насколько они хороши, хорошо организованы в обороне. Мы знаем, как Венсан Компани пытается играть в свой футбол. Мы знали, что они будут сидеть так глубоко, но мы старались генерировать как можно больше атак.
Я счастлив забить свой первый гол на Эмирейтс. Это потрясающее чувство. Я действительно стараюсь выкладываться на полную в каждой игре.
Тренер сказал нам перед игрой, что мы должны быть готовы к каждому мячу. Считаю, что это правильный путь. Я думаю, у нас есть правильная реакция на ошибки, которые мы совершили.
Зинченко сыграл 16 матчей в этом сезоне. Этот взятие ворот стало для Александра первым в сезоне 2023/24 годов.
Популярное сейчас
- Миколенко забил гол во втором подряд матче АПЛ за Эвертон
- Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте
- ВСУ ликвидировали бывшего российского футболиста
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО