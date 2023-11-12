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Сухой матч Забарного. Борнмут – Ньюкасл 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия

Только второй раз в этом сезоне АПЛ "вишенки" сыграли "на ноль"

Сухой матч Забарного. Борнмут – Ньюкасл 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 12 тура Английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" сенсационно обыграл "Ньюкасл". Во втором тайме Соланке оформил дубль, благодаря чему "вишенки" и победили. Украинский центрбек Илья Забарный провел на поле все 90 минут, а его команда смогла выстоять “на ноль” против второго наиболее результативного коллектива текущей АПЛ.

"Борнмут" - "Ньюкасл" 2:0

Голы: Соланке 60, 73

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Ньюкасл обзор Борнмут Илья Забарный
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