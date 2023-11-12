Сухой матч Забарного. Борнмут – Ньюкасл 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 12 тура Английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" сенсационно обыграл "Ньюкасл". Во втором тайме Соланке оформил дубль, благодаря чему "вишенки" и победили. Украинский центрбек Илья Забарный провел на поле все 90 минут, а его команда смогла выстоять “на ноль” против второго наиболее результативного коллектива текущей АПЛ.

"Борнмут" - "Ньюкасл" 2:0

Голы: Соланке 60, 73