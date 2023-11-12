Ливерпуль - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В этом сезоне команды украинцев пять раз встречались с “Ливерпулем”. В четырех поединках побеждали подопечные Клоппа и только один матч (против "Челси" Мудрика) завершился вничью. Сегодня у "Брентфорда" и Егора Ярмолюка есть шанс улучшить эту статистику не в пользу "мерсисайдцев". Однако он довольно призрачен.

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Чемпионат Англии, 12-й тур

12 ноября 2023. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" 16:00 "Брентфорд"

Телетрансляция – Setanta Sports