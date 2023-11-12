Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Брентфорд: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Ярмолюка посетит Энфилд – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне команды украинцев пять раз встречались с “Ливерпулем”. В четырех поединках побеждали подопечные Клоппа и только один матч (против "Челси" Мудрика) завершился вничью. Сегодня у "Брентфорда" и Егора Ярмолюка есть шанс улучшить эту статистику не в пользу "мерсисайдцев". Однако он довольно призрачен.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
Чемпионат Англии, 12-й тур
12 ноября 2023. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" 16:00 "Брентфорд"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Ліверпуль - БрентфордСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 12.11.2023
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Связка Цыганкова и Довбика. Голы Зинченко и Миколенко в АПЛ. Реал с Луниным разгромно победил. Главные новости за 11 ноября
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Гольф, пляжи, семья. Гарет Бэйл показал, как проводит время на футбольной пенсии. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн