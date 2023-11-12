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Челси – Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Мудрика против лидера чемпионата Англии – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Противостояние между Маурисио Почеттино и Пепом Гвардиолой должно стать главным украшением этого тура, матчи между этими специалистами, когда аргентинец был в "Тоттенхэме", нередко были действительно сумасшедшими. Возможно, традиция продолжится и после того, как Маурисио сменил команду?
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Чемпионат Англии, 12-й тур
12 ноября 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" 18:30 "Манчестер Сити"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Челсі - Манчестер СітіСмотреть трансляцию
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