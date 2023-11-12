Челси – Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Противостояние между Маурисио Почеттино и Пепом Гвардиолой должно стать главным украшением этого тура, матчи между этими специалистами, когда аргентинец был в "Тоттенхэме", нередко были действительно сумасшедшими. Возможно, традиция продолжится и после того, как Маурисио сменил команду?

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Чемпионат Англии, 12-й тур

12 ноября 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 18:30 "Манчестер Сити"

Телетрансляция – Setanta Sports