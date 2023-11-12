Ярмолюк вышел на замену в матче с Ливерпулем

Егор Ярмолюк в четвертый раз подряд выходит на замену за "Брентфорд". На этот раз украинец вышел на поле на 72-й минуте в матче с "Ливерпулем". На момент его появления на поле гости проигрывали со счетом 2:0, а через две минуты команда Ярмолюка пропустила третий.

Ярмолюк в этом сезоне имеет три четыре на поле в АПЛ и один в Кубке Лиги. Все разы полузащитник выходил в конце поединка. Результативными действиями не отмечался.