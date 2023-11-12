  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ярмолюк вышел на замену в матче с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмолюк вышел на замену в матче с Ливерпулем

Англия
Обновлено

У украинца есть около 20 минут на поле

Ярмолюк вышел на замену в матче с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Егор Ярмолюк в четвертый раз подряд выходит на замену за "Брентфорд". На этот раз украинец вышел на поле на 72-й минуте в матче с "Ливерпулем". На момент его появления на поле гости проигрывали со счетом 2:0, а через две минуты команда Ярмолюка пропустила третий.

Ярмолюк в этом сезоне имеет три четыре на поле в АПЛ и один в Кубке Лиги. Все разы полузащитник выходил в конце поединка. Результативными действиями не отмечался.

По теме
yellow-arrow
Челси – Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Чемпион едет на Бридж к Мудрику. Челси – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Уверенная победа Виллы, болезненная потеря очков Брайтоном и зубами вырванные три очка Вест Хэмом
Брентфорд (Лондон) Ливерпуль Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
12.11.2023 в 18:28
Непогано грає. Прям живчиком. Оживив гру, браку по мінімуму. Не боїться йти в обіграші, причому з успішним завершенням, підключення в атаку і т.д. До старту збірної поки не дотягує, але в обоймі спокійно може перебувати, десь так через пів року, рік, якщо продовжить прогресувати
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Romerik (YNWA)
12.11.2023 в 18:28
Непогано грає. Прям живчиком. Оживив гру, браку по мінімуму. Не боїться йти в обіграші, причому з успішним завершенням, підключення в атаку і т.д. До старту збірної поки не дотягує, але в обоймі спокійно може перебувати, десь так через пів року, рік, якщо продовжить прогресувати
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде