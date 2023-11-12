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Ярмолюк вышел на замену в матче с Ливерпулем
У украинца есть около 20 минут на поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Егор Ярмолюк в четвертый раз подряд выходит на замену за "Брентфорд". На этот раз украинец вышел на поле на 72-й минуте в матче с "Ливерпулем". На момент его появления на поле гости проигрывали со счетом 2:0, а через две минуты команда Ярмолюка пропустила третий.
Ярмолюк в этом сезоне имеет три четыре на поле в АПЛ и один в Кубке Лиги. Все разы полузащитник выходил в конце поединка. Результативными действиями не отмечался.
???? A triple Bees change— Brentford FC (@BrentfordFC) November 12, 2023
???? 3-0????#LIVBRE | @ifxpayments pic.twitter.com/XQr2gH9TCo
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