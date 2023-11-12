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Мудрик начнет игру с Манчестер Сити со скамейки запасных
Приберегли украинскую звезду на второй тайм
Getty Images / Global Images Ukraine
Коуч Челси Маурисио Почеттино определился со стартовым составом на игру с "Манчестер Сити". Михаил Мудрик оказался на скамейке запасных.
Your Chelsea side today! ????@ParimatchUK | #CheMci pic.twitter.com/Ytb0eVNTIM— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 12, 2023
Матч "Челси" - "Манчестер Сити" начнется в 18:30.
В этом сезоне Михаил провел 10 матчей за лондонцев и забил 2 гола.
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