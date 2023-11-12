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Мудрик начнет игру с Манчестер Сити со скамейки запасных

Англия
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Приберегли украинскую звезду на второй тайм

Мудрик начнет игру с Манчестер Сити со скамейки запасных

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Коуч Челси Маурисио Почеттино определился со стартовым составом на игру с "Манчестер Сити". Михаил Мудрик оказался на скамейке запасных.

Матч "Челси" - "Манчестер Сити" начнется в 18:30.

В этом сезоне Михаил провел 10 матчей за лондонцев и забил 2 гола.

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