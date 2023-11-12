АПЛ. Ливерпуль – Брентфорд 3:0. Постепенный разгром

Английская Премьер-лига, 12 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

"Ливерпуль" забил пять голов, но арбитры засчитали всего три. "Брентфорд" тоже заслуживал хотя бы один мяч, однако защита и голкипер "мерсисайдцев" неплохо отыграли позади.

Больше всего, как всегда, не везло Нуньесу. В середине тайма с интервалом в пять минут он дважды расписался в воротах соперника, однако арбитры отменили голы из-за офсайда. Особенно красивым получилось второе взятие ворот, когда уругваец пробил в падении через себя. Но у правил нет чувств…

На 32-й минуте был самый лучший шанс гостей в матче. Угловой "Ливерпуля" завершился контратакой "Брентфорда", которую завершал Мбемо. Нападающий вышел один на один с Алиссоном, но именно бразилец выиграл эту дуэль, не дав себя перекинуть.

Ответ от "мерсисайдцев" пришел сразу. И куда жестче. Очень резкую атаку провели хозяева. Трент нашел впереди Нуньеса, тот разрезал оборону передачей на Салаха – египтянин открыл счет в матче.

Darwin Nunez has seven Premier League assists ????️



They've all come for Mohamed Salah! pic.twitter.com/tRNc1tWQ37 — Premier League (@premierleague) November 12, 2023

На 62-й минуте Салах оформил дубль. На этот раз он отлично выполнил амплуа центрфорварда. Цимикас едва успел до разрезного паса от Жоты и с лицевой линии навесил в центр. Мохамед головой пробил в правый угол. 10 гол египтянина в текущем сезоне АПЛ. В седьмом розыгрыше чемпионата подряд он минимум 10 раз отмечается в воротах соперника.

Mohamed Salah scores his second goal of the match, and his tenth of the season ????@LFC now lead 2-0 at home to Brentford! #LIVBRE pic.twitter.com/aBlBR4O9XF — Premier League (@premierleague) November 12, 2023

У гостей шанс отквитать хотя бы один гол были. Где-то Виссе не хватило немного, чтобы удачно завершить розыгрыш углового, где-то Алиссон тащил из-под перекладины. Однако в итоге все свелось к третьему голу “Ливерпуля”. Хоть и Цимикас снова записал ассист в свой актив, но тут все сделал Жота. Португалец принял передачу, сместился в центр и точным ударом из-за пределов штрафной попал под правую стойку.

Благодаря этому третьему голу “мерсисайдцы” смогли обогнать “Арсенал” в турнирной таблице. В команд одинаковое количество очков (27) и пропущенных мячей (10), но забитых у "Ливерпуля" больше (27 против 26). Пока подопечные Клоппа вторые. “Брентфорд” замыкает первую десятку АПЛ. Однако в обоих случаях результат матча "Челси" - "Манчестер Сити" может внести коррективы.

"Ливерпуль" – "Брентфорд" 3:0

Голы: Салах 39, 62, Жота 74

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд (Куанса 90), Матип, ван Дейк, Цимикас – Собослай (Макконнелл 90+3), Эндо, Гакпо (Эллиот 83) – Салах, Нуньес, Жота (Диас 84)

Брентфорд: Флэккен – Аер, Коллинз, Пиннок, Ми, Рерслев Расмуссен (Годдос 73) – Норгорд, Йенсен (Ярмолюк 73), Янельт (Оньека 46) – Мбемо, Висса (Мопе 73)

Предупреждения: Матип 37 – Норгорд 30, Айер 30