АПЛ. Ливерпуль – Брентфорд 3:0. Постепенный разгром

Английская Премьер-лига, 12 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

"Ливерпуль" забил пять голов, но арбитры засчитали всего три. "Брентфорд" тоже заслуживал хотя бы один мяч, однако защита и голкипер "мерсисайдцев" неплохо отыграли позади.

Больше всего, как всегда, не везло Нуньесу. В середине тайма с интервалом в пять минут он дважды расписался в воротах соперника, однако арбитры отменили голы из-за офсайда. Особенно красивым получилось второе взятие ворот, когда уругваец пробил в падении через себя. Но у правил нет чувств…

На 32-й минуте был самый лучший шанс гостей в матче. Угловой "Ливерпуля" завершился контратакой "Брентфорда", которую завершал Мбемо. Нападающий вышел один на один с Алиссоном, но именно бразилец выиграл эту дуэль, не дав себя перекинуть.

Ответ от "мерсисайдцев" пришел сразу. И куда жестче. Очень резкую атаку провели хозяева. Трент нашел впереди Нуньеса, тот разрезал оборону передачей на Салаха – египтянин открыл счет в матче.

Darwin Nunez has seven Premier League assists ????️ They've all come for Mohamed Salah! pic.twitter.com/tRNc1tWQ37

На 62-й минуте Салах оформил дубль. На этот раз он отлично выполнил амплуа центрфорварда. Цимикас едва успел до разрезного паса от Жоты и с лицевой линии навесил в центр. Мохамед головой пробил в правый угол. 10 гол египтянина в текущем сезоне АПЛ. В седьмом розыгрыше чемпионата подряд он минимум 10 раз отмечается в воротах соперника.

Mohamed Salah scores his second goal of the match, and his tenth of the season ????@LFC now lead 2-0 at home to Brentford! #LIVBRE pic.twitter.com/aBlBR4O9XF