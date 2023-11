АПЛ. Челси – Манчестер Сити 4:4. Лучший матч сезона

Матч, в котором было абсолютно все. Эмоции, непрерывное желание футболистов атаковать, два пенальти, восемь голов и интрига до самого конца. "Челси" при Почеттино – действительно гроза грандов Английской Премьер-лиги.

До экватора первого тайма "Челси" и "Манчестер Сити" играли в очень спокойный футбол, опасности во владениях Эдерсона и Санчеса не возникало. Однако дальше, еще до свистка на перерыв, команды успели забить на двоих 4 гола! "Звездопад" начался с того, что Кукурелья завалил в штрафной площадке хозяев Холанда – сам Эрлинг и реализовал приговор, забив свой первый гол в ворота лондонцев (0:1).

Впрочем, "Сити" имел преимущество в счете совсем недолго. Рис Джеймс хлестко пробил со штрафного, Эдерсон из-под перекладины перевел мяч на угловой, на котором никто у "Сити" даже не думал держать Тьяго Силву. Бразилец набежал на подачу из глубины, без опекуна – это классический для него гол (1:1).

"Манчестер Сити" отреагировал на пропущенный, начал повышать обороты. Холанд на дальней штанге пробил в боковую сетку: Санчес уже был отыгран, оставалось лишь попасть. Затем Фоден сместился с полуфланга и пальнул под ту же стойку, но уже издали – Филу чуть-чуть не хватило точности.

Казалось бы, выйти вперед должны именно "горожане", однако это сделал "Челси". Запутался в собственных ногах в штрафной "Сити" 100-миллинный Йошко Гвардиол, позволив Джеймсу совершить нацеленный результативный прострел на Стерлинга. Рахиму оставалось просто подставить ногу (2:1).

Справедливость вернула "Сити" должок перед 15-минутной паузой. Сперва Санчес потащил убойный выстрел Холанда: Силва не успел за норвежцем, Эрлинг выскочил расстреливать Роберта, а вратарь "Челси" успел сложиться и взять мощный удар бомбардира. А дальше "горожане" разыграли угловой: Фоден покатил на Бернарду, португалец подал с угла штрафной и одинокий Аканджи без сопротивления замкнул головой. Все у "Челси", кто мог бросить Мануэля на ударной позиции, это сделали (2:2).

Второй тайм не подкачал, в нем "Челси" и "Манчестер Сити" тоже забили по 2 гола. Сразу же по выходу из раздевалки "горожане" разогнали нетипичную для себя атаку: мяч просто был выбит защитником гостей в центр поля, откуда подопечные Пепа и разогнали контру. Холанд на Альвареса, тот на Фодена, Фил обратно Хулиану, еще раз на Эрлинга – все как по нотам (2:3).

Поединок шел в режиме момент на момент до самого финального свистка. Гол мог прийти из ниоткуда, в любую минуту и в любые ворота. Доку набирает бешеную скорость и успевает пробить из-под Дисаси в Санчеса? Окей, тогда Палмер обводит пятерых защитников "Сити" и натыкается на Эдерсона, а Гюсто непостижимым образом стреляет выше после элегантного паса Стерлинга.

Вообще, в середине второго тайма чуть лучше смотрелся "Челси". Для начала лондонцы вновь сделали счет ничейным, опосредованно поучаствовал даже вышедший на замену Мудрик, опустив мяч на газон для Кайседо на левом фланге. Мойзес нашел Галлахера, Конор выстрелил, Эдерсон отбил перед собой – и Джексон быстро сориентировался, прямо как настоящий форвард (3:3). Возможно, вратарю "Сити" в этом эпизоде помешало повреждение, хотя он остался на поле, Ортега так и не вышел вместо него.

Концовку поединка забрал "Сити", в который раз изменив цифры на табло. Родри мощным ударом из-за пределов штрафной площадки вывел "горожан" вперед. Правда, странно и нетипично для себя сыграл Силва – Тьяго будто выключился из эпизода, стоял на прямых ногах и ждал, когда в его лодыжку прилетит мяч, чтобы потом отлететь в ворота (3:4).

И все же, не покидало ощущение, что это еще не конец. Так и вышло. Почеттино бросил в бой Армандо Брою, который заработал пенальти в компенсированное время, Диаш откровенно скосил албанца. 11-метровый уверенно реализовал воспитанник "Сити", но сегодня уже игрок "Челси" – Коул Палмер (4:4).

Старания и открытость "Челси" местами солидно нивелировали класс "Манчестер Сити". Лондонцы стали первой командой, забившей 3+ гола в матче АПЛ с "горожанами" с октября 2022 года. И еще, вопрос к Гарету Саутгейту: Рахима Стерлинга в сборную вызовете наконец-то или нет?

