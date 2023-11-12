Понятно, почему Салах неприкосновенен. Ливерпуль - Брентфорд 3:0. Обзор матча и видео голов

Салах продолжает забивать за "Ливерпуль". Египтянин принял участие в 17-и матчах за "мерсисайдцев" в этом сезоне и отметился 12-ю голами и 4-мя ассистами.

Его команда поднимается на вторую строчку в таблице, уступая лидерам из Манчестера лишь на 1 балл. "Брентфорд" занимают место в середине таблицы.

В конце поединка на поле вышел Егор Ярмолюк, четвертый подряд выход на замену для украинца. Но, он не смог повлиять на счет и хозяева с клиншитом победили соперника.

Английская Премьер-лига, 12 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

"Ливерпуль" - "Брентфорд" 3:0

Голы: Салах 39, 62, Жота 74