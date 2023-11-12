Мудрик получил посредственную оценку с Ман Сити, Ярмолюк стал лучшим по замене

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик принял участие в сумасшедшем поединке с "Манчестер Сити". Болельщики увидели 8 голов, а сам матч напоминал качели, где вперед выходила, то одна команда, то другая. В итоге – безумные 4:4.



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Мудрик стал первой заменой "Челси" в матче, выйдя на 64-й минуте. По версиям WhoScored и Sofascore игрок получил средние оценки – 6,3 и 6,9 соответственно.

В другом матче АПЛ "Ливерпуль" - "Брентфорд" (3:0) участвовал еще один украинец Егор Ярмолюк. Он появился на поле на 72-й минуте. За это игровое время Егор получил 6,9 от WhoScored и 7,4 от Sofascore. Кстати, это самый высокий балл, среди всех выходивших на замену игроков поединка.

Ярмолюк в этом сезоне сыграл за "Брентфорд" 5 матчей. Голевыми действиями пока не отмечалось. Мудрик провел 11 игр за "Челси", забив два раза.