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Забирают очки у богатых, раздают бедным. Челси - Манчестер Сити 4:4. Обзор матча и видео голов
Челси - Манчестер Сити ⋉ 4:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Сегодня на Стэмфорд Бридж произошла голевая феерия с участием "Челси" и "Манчестер Сити". Обе команды до последнего не сдавались и поочередно выходили вперед.
Холанд не сдает позиции и продолжает забивать, на этот раз дубль и ассист. Также на поле на замену вышел Михаил Мудрик, но не отметился голевыми действиями.
"Горожане" продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице, но ничья не позволила уверенно закрепиться на позициях. "Пенсионеры" - 10-е, привычное место в середине таблицы в этом сезоне для подопечных Почеттино.
АПЛ, 12-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Голы: Силва (29), Стерлинг (37), Джексон (67), Палмер (90+5) - Холанд (25, с пенальти; 47), Аканджи (45+1), Родри (86)
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