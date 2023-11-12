Забирают очки у богатых, раздают бедным. Челси - Манчестер Сити 4:4. Обзор матча и видео голов

Сегодня на Стэмфорд Бридж произошла голевая феерия с участием "Челси" и "Манчестер Сити". Обе команды до последнего не сдавались и поочередно выходили вперед.

Холанд не сдает позиции и продолжает забивать, на этот раз дубль и ассист. Также на поле на замену вышел Михаил Мудрик, но не отметился голевыми действиями.

"Горожане" продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице, но ничья не позволила уверенно закрепиться на позициях. "Пенсионеры" - 10-е, привычное место в середине таблицы в этом сезоне для подопечных Почеттино.