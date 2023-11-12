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Забирают очки у богатых, раздают бедным. Челси - Манчестер Сити 4:4. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Челси - Манчестер Сити ⋉ 4:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.11.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Забирают очки у богатых, раздают бедным. Челси - Манчестер Сити 4:4. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

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Сегодня на Стэмфорд Бридж произошла голевая феерия с участием "Челси" и "Манчестер Сити". Обе команды до последнего не сдавались и поочередно выходили вперед.

Холанд не сдает позиции и продолжает забивать, на этот раз дубль и ассист. Также на поле на замену вышел Михаил Мудрик, но не отметился голевыми действиями.

"Горожане" продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице, но ничья не позволила уверенно закрепиться на позициях. "Пенсионеры" - 10-е, привычное место в середине таблицы в этом сезоне для подопечных Почеттино.

АПЛ, 12-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Челси" - "Манчестер Сити" 4:4
Голы: Силва (29), Стерлинг (37), Джексон (67), Палмер (90+5) - Холанд (25, с пенальти; 47), Аканджи (45+1), Родри (86)

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