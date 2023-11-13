Гвардиола: Игру с Челси было трудно контролировать, и у них были Палмер и Мудрик

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о ничьей с "Челси" (4:4) в рамках 12-го тура АПЛ.

"Это была хорошая реклама и зрелищная игра для Премьер-лиги, обе команды хотели победить. Я и не ожидал другого, что у "Челси" фантастическая команда и игроки.

Также мы знаем, что они всегда хорошо играют против соперников высокого уровня. Нам было трудно контролировать игру, и у них были Коул Палмер и Михаил Мудрик, которые действовали агрессивно, бежали вперед и шли в дриблинг.

Напряженная игра, но справедливый результат. Я поздравляю команду, мы уходим на перерыв, вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а после международного перерыва возвращемся и двигаемся дальше.

Конечно, я предпочитаю побеждать со счетом 7:0, но на этом уровне такого не происходит. У "Челси" фантастическая команда. Я не знаю точное число ударов по воротам, но в конце концов обе команды приложили максимум усилий, чтобы добыть положительный результат для себя", - подытожил Гвардиола.