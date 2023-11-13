Не Роналду. Назван лучший трансфер Манчестер Юнайтед по версии FourFourTwo

Портал FourFourTwo составил список лучших трансферов в истории "Манчестер Юнайтед".

Первое место в рейтинге занял переход полузащитника Брайана Робсона из "Вест Бромвича" в 1981 году. "Манкунианцы" заплатили за хавбека 1,7 миллиона евро. Робсон играл за "МЮ" до 1994 года, и провел за клуб 465 матчей и забил 100 голов.

В тройку вошли переходы Дениса Лоу из "Торино" в 1962-м и Эрика Кантона — из "Лидса" в 1992-м.

Трансфер Криштиану Роналду из "Спортинга" в 2003-м занял 8-е место.

Топ-10 трансферов в истории "МЮ":

1. Брайан Робсон из "Вест Бромвича" в 1981 году

2. Денис Лоу из "Торино" в 1962 году

3. Эрик Кантона из "Лидса" в 1992 году

4. Уэйн Руни из "Эвертона" в 2004 году

5. Петер Шмейхель из "Брондбю" в 1991 году

6. Рой Кин из "Ноттингем Форест" в 1993 году

7. Рио Фердинанд из "Лидса" в 2002 году

8. Криштиану Роналду из "Спортинга" в 2003 году

9. Руд ван Нистелрой из ПСВ в 2001 году

10. Денис Ирвин из "Олдхэма" в 1990 году