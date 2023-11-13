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Хейлунд и Эриксен не сыграют за Данию в ноябре. Игроки МЮ получили травмы
Хейлунд и Эриксен пропустят ближайшие матчи
Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен пропустят ближайшие матчи сборной Дании.
Оба игрока "Манчестер Юнайтед" получили повреждения в субботнем матче АПЛ с "Лутоном" (1:0). Эриксен был заменен на 40-й минуте матча - как сообщает Sky Sports, полузащитник травмировал колено. Хейлунда поменяли во втором тайме из-за мышечного дискомфорта.
Таким образом, Хейлунд и Эриксен пропустят матчи отбора на Евро-2024 против Словении и Северной Ирландии.
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