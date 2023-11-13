Хейлунд и Эриксен не сыграют за Данию в ноябре. Игроки МЮ получили травмы

Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен пропустят ближайшие матчи сборной Дании.



Оба игрока "Манчестер Юнайтед" получили повреждения в субботнем матче АПЛ с "Лутоном" (1:0). Эриксен был заменен на 40-й минуте матча - как сообщает Sky Sports, полузащитник травмировал колено. Хейлунда поменяли во втором тайме из-за мышечного дискомфорта.



Таким образом, Хейлунд и Эриксен пропустят матчи отбора на Евро-2024 против Словении и Северной Ирландии.

