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Хейлунд и Эриксен не сыграют за Данию в ноябре. Игроки МЮ получили травмы

Англия

Хейлунд и Эриксен пропустят ближайшие матчи

Хейлунд и Эриксен не сыграют за Данию в ноябре. Игроки МЮ получили травмы

UA-Футбол
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Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен пропустят ближайшие матчи сборной Дании.

Оба игрока "Манчестер Юнайтед" получили повреждения в субботнем матче АПЛ с "Лутоном" (1:0). Эриксен был заменен на 40-й минуте матча - как сообщает Sky Sports, полузащитник травмировал колено. Хейлунда поменяли во втором тайме из-за мышечного дискомфорта.

Таким образом, Хейлунд и Эриксен пропустят матчи отбора на Евро-2024 против Словении и Северной Ирландии.

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Расмус Хейлунд
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Источник:
skysports
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