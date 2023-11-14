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Гендиректор Ман Сити об интересе к Холанду: Эрлинг счастлив здесь и будет играть за нас еще много лет
Холанд не перейдет в Реал в ближайшем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрлинг Холанд не перейдет в "Реал" в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано, комментируя слухи об интересе "Мадрида" к норвежскому нападающему.
"Холанд счастлив в "Манчестер Сити". Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет", - заявил Сориано.
В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 12 матчей и забил 13 голов.
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