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Гендиректор Ман Сити об интересе к Холанду: Эрлинг счастлив здесь и будет играть за нас еще много лет

Англия
Обновлено

Холанд не перейдет в Реал в ближайшем будущем

Гендиректор Ман Сити об интересе к Холанду: Эрлинг счастлив здесь и будет играть за нас еще много лет

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Новина українською

Эрлинг Холанд не перейдет в "Реал" в ближайшем будущем. Об этом заявил генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано, комментируя слухи об интересе "Мадрида" к норвежскому нападающему.

"Холанд счастлив в "Манчестер Сити". Он добился невероятных успехов и думаю, что он будет играть за нас еще много лет", - заявил Сориано.

В текущем сезоне АПЛ Эрлинг провел 12 матчей и забил 13 голов.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
rac1
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