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Каземиро может покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в клуб из Саудовской Аравии
Каземиро может покинуть команду
instagram.com/casemiro
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро может покинуть команду. Бразильским игроком заинтересовались клубы из Саудовской Аравии. Отмечается, что руководство "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в продаже Каземиро на выгодных условиях.
31-летний Каземиро перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Реала" летом 2022 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.
На данный момент "Манчестер Юнайтед" после 12 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге располагается на шестой строчке с 21 очком.
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