  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Каземиро может покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в клуб из Саудовской Аравии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каземиро может покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в клуб из Саудовской Аравии

Англия

Каземиро может покинуть команду

Каземиро может покинуть Манчестер Юнайтед и перейти в клуб из Саудовской Аравии

instagram.com/casemiro

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро может покинуть команду. Бразильским игроком заинтересовались клубы из Саудовской Аравии. Отмечается, что руководство "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в продаже Каземиро на выгодных условиях.

31-летний Каземиро перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Реала" летом 2022 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 40 млн.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" после 12 сыгранных матчей в английской Премьер-лиге располагается на шестой строчке с 21 очком.

Читайте также Агбонлахор: Реал отпустил Каземиро и Варана в МЮ, потому что они перестали быть топ-игроками
По теме
yellow-arrow
Исполнительный директор Манчестер Юнайтед уходит в отставку после 16 лет работы в клубе
yellow-arrow
У Манчестер Сити рекордные доходы в истории английского футбола
yellow-arrow
Наставник Брентфорда: Ярмолюк доказал, что должен быть частью этой команды. Мы очень верим в Егора
Каземиро Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости