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У Манчестер Сити рекордные доходы в истории английского футбола
Предыдущий рекорд принадлежал Манчестер Юнайтед
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" отчитался о рекордном в истории английского футбола доходе.
Доходы за сезон-2022/23 составили рекордные 712,8 млн фунтов, что на 99,8 млн больше, чем за предыдущие 12 месяцев.
Предыдущий рекорд - 648,4 миллиона фунтов принадлежал "Манчестер Юнайтед" и был зафиксирован также по итогам прошлого сезона.
"Сити" заработал 299,4 млн фунтов от трансляций, коммерческие доходы достигли 341,4 млн, доходы в дни проведения матчей - 71,9 млн.
Прибыль - 80,4 млн, что почти вдвое превышает рекордный для клуба показатель предыдущего года - 41,7 млн.
Кроме того, заработная плата выросла до рекордных в истории английского футбола 422,9 млн фунтов - в основном за счет всех бонусов за требл и трансфера Эрлинга Холанда. Годом ранее зарплатный фонд клуба был меньше на 69 млн, хотя сотрудников было на 56 человек больше.
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