У Манчестер Сити рекордные доходы в истории английского футбола

"Манчестер Сити" отчитался о рекордном в истории английского футбола доходе.

Доходы за сезон-2022/23 составили рекордные 712,8 млн фунтов, что на 99,8 млн больше, чем за предыдущие 12 месяцев.

Предыдущий рекорд - 648,4 миллиона фунтов принадлежал "Манчестер Юнайтед" и был зафиксирован также по итогам прошлого сезона.

"Сити" заработал 299,4 млн фунтов от трансляций, коммерческие доходы достигли 341,4 млн, доходы в дни проведения матчей - 71,9 млн.

Прибыль - 80,4 млн, что почти вдвое превышает рекордный для клуба показатель предыдущего года - 41,7 млн.

Кроме того, заработная плата выросла до рекордных в истории английского футбола 422,9 млн фунтов - в основном за счет всех бонусов за требл и трансфера Эрлинга Холанда. Годом ранее зарплатный фонд клуба был меньше на 69 млн, хотя сотрудников было на 56 человек больше.