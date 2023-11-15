Исполнительный директор Манчестер Юнайтед уходит в отставку после 16 лет работы в клубе

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте сообщил об уходе Ричарда Арнольда с поста исполнительного директора клуба после 16 лет работы в структуре "красных дьяволов".

Отмечается, что это решение самого Ричарда Арнольда. Пост временного исполнительного директора в дополнение к своей нынешней должности главного юрисконсульта займёт Патрик Стюарт. Арнольд , будет помогать команде до конца декабря.

"Я хотел бы поблагодарить Ричарда за его выдающуюся службу "Манчестер Юнайтед" на протяжении последних 16 лет и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях. Нам повезло, что мы можем воспользоваться глубокими знаниями и опытом Патрика Стюарта для обеспечения временной стабильности и преемственности, поскольку мы приступаем к поиску нового постоянного генерального директора", — сказал совладелец клуба Джоэл Глейзер.

"Для меня было невероятной честью служить этому великому футбольному клубу на протяжении последних 16 лет. Несмотря на взлёты и падения, неизменной оставалась преданность наших сотрудников и болельщиков. Я хотел бы поблагодарить всех их за преданность и самоотдачу и пожелать всем, кто связан с клубом, всего наилучшего в будущем", — сказал Ричард Арнольд.