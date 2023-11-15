Ньюкасл нашел замену Тонали в Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс может сменить клубную прописку уже в январе, пишет ESPN.

По данным источника, основным претендентом на подписание английского хавбека является "Ньюкасл". "Сороки" намерены усилить полузащиту после дисквалификации на 10 месяцев игрока стартового состава Сандро Тонали. Отмечается, что интерес к футболисту "горожан" также проявляют "Бавария" и "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Сити" приобрёл 27-летнего Филлипса в июле 2022 года у "Лидса".