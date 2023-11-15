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Ньюкасл нашел замену Тонали в Манчестер Сити
Клуб ищет усиление из-за дисквалификации Тонали на 10 месяцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс может сменить клубную прописку уже в январе, пишет ESPN.
По данным источника, основным претендентом на подписание английского хавбека является "Ньюкасл". "Сороки" намерены усилить полузащиту после дисквалификации на 10 месяцев игрока стартового состава Сандро Тонали. Отмечается, что интерес к футболисту "горожан" также проявляют "Бавария" и "Ювентус".
Напомним, "Манчестер Сити" приобрёл 27-летнего Филлипса в июле 2022 года у "Лидса".
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