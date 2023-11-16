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Арсенал и Ньюкасл интересуются Брандтом. Боруссия готова продать игрока
Юлиан Брандт может перейти в АПЛ
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild, интерес к полузащитнику "Боруссии" Юлиану Брандту проявляют "Арсенал" и "Ньюкасл". Дортмундский клуб готов рассмотреть предложения на сумму около 50 миллионов евро.
Отмечается, что "канониры" давно следят за немецким футболистом, а "сороки" обратили на него внимание после очного матча в Лиге чемпионов.
Трансфер в зимнее трансферное окно считается маловероятным - "Боруссия" не хочет отпускать Брандта в ближайшее время.
В текущем сезоне Бундеслиги Юлиан провел 11 матчей, отметившись 4 голами и 4 ассистами.
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