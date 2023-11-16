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Тренер Тоттенхэма Постекоглу: вероятно, Мэддисон выбыл до конца года

Англия

Мэддисон рискует остаться вне игры на длительный срок

Тренер Тоттенхэма Постекоглу: вероятно, Мэддисон выбыл до конца года

Фото: "Тоттенхэм"

UA-Футбол
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Главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу сообщил, что полузащитник "шпор" Джеймс Мэддисон рискует остаться вне игры до конца года из-за полученной травмы голеностопа.

"С ним все не очень хорошо. Мэдддс выбыл с травмой голеностопа, а на следующий день он что-то почувствовал, поэтому мы отправили его на обследование. Вероятно, до следующего года его не будет с нами", - приводит слова Постекоглу издание The Athletic.

Напомним, ранее в ноябре стало известно, что Мэддисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за полученного повреждения. Джеймс перешел в "Тоттенхэм" из "Лестера" в прошлое трансферное окно за € 46,3 млн. В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

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Тоттенхэм (Лондон) Джеймс Мэддисон
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Источник:
theathletic
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