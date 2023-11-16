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Агент Холанда - об интересе Реала: решать Эрлингу, он является хозяином своей судьбы
Агент нападающего высказалась относительно интереса к своему клиенту
Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэла Пимента, агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, высказалась относительно интереса к своему клиенту со стороны мадридского "Реала".
"Интерес "Реала"? Принимать решение только Эрлингу, он является хозяином своей судьбы. Он всегда будет делать то, что в его интересах и в интересах "Манчестер Сити". Когда все они будут готовы к переменам, подобный переход может произойти.
Я знаю точно одно - Эрлинг всегда будет относиться к "Ман Сити" с уважением. Если он захочет сменить клуб - мы заранее оповестим об этом представителей команды. Безусловно, уважение должно быть как со стороны клуба, так и со стороны игроков. Я не сомневаюсь, что в "Сити" будут уважать Эрлинга", - приводит слова Пименти Relevo.
В текущем сезоне Холанд провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года.
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