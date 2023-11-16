Агент Холанда - об интересе Реала: решать Эрлингу, он является хозяином своей судьбы

Рафаэла Пимента, агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, высказалась относительно интереса к своему клиенту со стороны мадридского "Реала".

"Интерес "Реала"? Принимать решение только Эрлингу, он является хозяином своей судьбы. Он всегда будет делать то, что в его интересах и в интересах "Манчестер Сити". Когда все они будут готовы к переменам, подобный переход может произойти.

Я знаю точно одно - Эрлинг всегда будет относиться к "Ман Сити" с уважением. Если он захочет сменить клуб - мы заранее оповестим об этом представителей команды. Безусловно, уважение должно быть как со стороны клуба, так и со стороны игроков. Я не сомневаюсь, что в "Сити" будут уважать Эрлинга", - приводит слова Пименти Relevo.