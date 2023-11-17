АПЛ сняла с Эвертона 10 очков: теперь клуб Миколенко - в зоне вылета

АПЛ приняла решение о снятии 10 очков с "Эвертона" за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Это касается данных, переданных независимой комиссии на рассмотрение возможных нарушений в сезоне 2021/22. В ходе разбирательств было зафиксикровано, что расчет клуба за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллиона фунтов. Согласно правилам Премьер-лиги, клубы могут нести убытки на сумму максимум 105 миллионов фунтов стерлингов в течение сезоне.

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В результате такого решения "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, опустился на 5 мест и теперь находится в зоне вылета - предпоследнее, 19-е место.

Ливерпульский клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что клуб шокирован и разочован вердиктом комиссии АПЛ. По их мнению, решение является несправедливым и они намерены обжаловать его.