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АПЛ сняла с Эвертона 10 очков: теперь клуб Миколенко - в зоне вылета
Известна причина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ приняла решение о снятии 10 очков с "Эвертона" за нарушение правил финансового фэйр-плей.
Это касается данных, переданных независимой комиссии на рассмотрение возможных нарушений в сезоне 2021/22. В ходе разбирательств было зафиксикровано, что расчет клуба за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллиона фунтов. Согласно правилам Премьер-лиги, клубы могут нести убытки на сумму максимум 105 миллионов фунтов стерлингов в течение сезоне.
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В результате такого решения "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, опустился на 5 мест и теперь находится в зоне вылета - предпоследнее, 19-е место.
Ливерпульский клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что клуб шокирован и разочован вердиктом комиссии АПЛ. По их мнению, решение является несправедливым и они намерены обжаловать его.
Club Statement. https://t.co/RpHdLJRurc pic.twitter.com/hyFfl9vWxO— Everton (@Everton) November 17, 2023
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