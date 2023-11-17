В Эвертоне отреагировали на решение комиссии АПЛ

В "Эвертоне" отреагировали на решение АПЛ оштрафовать клуб на 10 очков за нарушение финансового fair-play.

"Футбольный клуб "Эвертон" шокирован и разочарован решением комиссии премьер-лиги. Клуб считает, что Комиссия наложила совершенно непропорциональную и несправедливую спортивную санкцию. "Эвертон" уже сообщил о своем намерении обжаловать это решение. Теперь начнется процесс апелляции, и дело клуба будет рассмотрено Апелляционным советом, назначенным в соответствии с правилами АПЛ в надлежащее время. Клуб утверждает, что он был открыт и прозрачен в информации, которую предоставлял АПЛ, и что он всегда уважал целостность процесса. Клуб не признает вывод о том, что он не действовал с максимальной добросовестностью, и не понимает, что это было утверждением, сделанным АПЛ в ходе судебного разбирательства", — говорится в заявлении на официальном сайте "Эвертона".

После этого штрафа команда опустится с 14-го места в зону вылета и будет иметь четыре очка.