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Сол Кэмпбелл: Если у тебя проблемы с Винисиусом из-за того, что он черный, то у тебя проблемы со мной
Сол Кэмпбелл вступился за Винисиуса
Сол Кэмпбелл вступился за Винисиуса на фоне расизма в его адрес в Ла Лиге.
- Вы всегда выделялись в вопросе борьбы с расизмом. Знаете о ситуации с Винисиусом в Испании?
- Знаю. Если у тебя проблемы с Винисиусом из-за того, что он черный, то у тебя проблемы со мной. Общество должно взглянуть на себя и понять, что это неприемлемо. Мы не можем контролировать то, что происходит за пределами стадиона, но мы можем контролировать то, что происходит внутри, на трибунах и на поле.
Необходимо больше образования, мы живем не в 60-е или 70-е. Это XXI век! Нужно думать о чувствах людей. Такое происходит не только в Испании, это есть во многих местах мира. Ни Винисиус, ни я не политики, мы профессионалы.
Если оскорбишь кого-то на улице за то, что он черный, полиция тебя арестует. Почему тогда ты делаешь это на стадионе? - заявил бывший защитник "Тоттенхэма", "Арсенала" и сборной Англии.
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