  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сол Кэмпбелл: Если у тебя проблемы с Винисиусом из-за того, что он черный, то у тебя проблемы со мной
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сол Кэмпбелл: Если у тебя проблемы с Винисиусом из-за того, что он черный, то у тебя проблемы со мной

Англия

Сол Кэмпбелл вступился за Винисиуса

Сол Кэмпбелл: Если у тебя проблемы с Винисиусом из-за того, что он черный, то у тебя проблемы со мной

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сол Кэмпбелл вступился за Винисиуса на фоне расизма в его адрес в Ла Лиге.

- Вы всегда выделялись в вопросе борьбы с расизмом. Знаете о ситуации с Винисиусом в Испании?

- Знаю. Если у тебя проблемы с Винисиусом из-за того, что он черный, то у тебя проблемы со мной. Общество должно взглянуть на себя и понять, что это неприемлемо. Мы не можем контролировать то, что происходит за пределами стадиона, но мы можем контролировать то, что происходит внутри, на трибунах и на поле.

Необходимо больше образования, мы живем не в 60-е или 70-е. Это XXI век! Нужно думать о чувствах людей. Такое происходит не только в Испании, это есть во многих местах мира. Ни Винисиус, ни я не политики, мы профессионалы.

Если оскорбишь кого-то на улице за то, что он черный, полиция тебя арестует. Почему тогда ты делаешь это на стадионе? - заявил бывший защитник "Тоттенхэма", "Арсенала" и сборной Англии.

По теме
yellow-arrow
В Эвертоне отреагировали на решение комиссии АПЛ
yellow-arrow
АПЛ сняла с Эвертона 10 очков: теперь клуб Миколенко - в зоне вылета
yellow-arrow
Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
Винисиус Реал (Мадрид) Сол Кэмпбелл Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости