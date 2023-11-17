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Холанд - лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport

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Норвежец получил награду Golden Player

Холанд - лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Эрлинг Холанд стал лучшим игроком прошлого сезона по версии Tuttosport.

Нападающий, который выиграл требл в составе "Манчестер Сити" и забил за клуб 52 гола в 53 матчах сезона, получил наибольшее количество голосов от совета легенд, собранного Tuttosport, и получил награду Golden Player лучшему игроку прошлого сезона.

Отметим, что в 2020 году Холанд, выступавший за "Боруссию", стал обладателем награды Golden Boy.

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Источник:
tuttosport
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