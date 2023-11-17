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Холанд - лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport
Норвежец получил награду Golden Player
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрлинг Холанд стал лучшим игроком прошлого сезона по версии Tuttosport.
Нападающий, который выиграл требл в составе "Манчестер Сити" и забил за клуб 52 гола в 53 матчах сезона, получил наибольшее количество голосов от совета легенд, собранного Tuttosport, и получил награду Golden Player лучшему игроку прошлого сезона.
Отметим, что в 2020 году Холанд, выступавший за "Боруссию", стал обладателем награды Golden Boy.
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