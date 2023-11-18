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Эрик тен Хаг заинтересован в покупке нападающего Брайтона

Англия

Главный тренер красных дьяволов заинтересован в игроке Брайтона

Эрик тен Хаг заинтересован в покупке нападающего Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По информации Football Insider, главный тренер красных дьяволов намерен приобрести нападающего "Брайтона", Эвана Фергюсона в зимнее трансферное окно.

Эрик тен Хаг заинтересован в том, чтобы ирландец Эван Фергюсон перешел в "МЮ", поскольку хочет, чтобы в команде было больше индивидуально сильных футболистов.

Напомним, в текущем сезоне Фергюсон сыграл в 14 матчах во всех турнирах и отметился пятью голами. На Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 млн евро.

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Источник:
Football Insider
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