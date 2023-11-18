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С Челси и Манчестер Сити могут снять 30 очков за нарушение финансовых правил
Также грозит и понижение в классе
BBC
После громкого дела "Эвертона" и снятия 10 очков с "ирисок" за нарушение ФФП похожая судьба может ожидать и "Челси" и "Манчестер Сити". Об этом сообщает журналист The Times Мартин Циглер.
Оба клуба могут получить штраф в виде снятия 30 очков. Также есть риск понизиться в классе.
"Горожане" в начале 2023 года были обвинены в 115 нарушениях финансовых правил. В частности, это касается фиктивных спонсорских выплат в начале 2010-х, которые могли осуществляться владельцами клуба.
В то же время проблемы "Челси" связаны с деятельностью предыдущего президента клуба Романа Абрамовича. Пенсионеры проводили скрытые платежи на десятки миллионов фунтов через оффшоры бывшего владельца.
The Athletic сообщает, что 2024 год должен стать решающим по делу “Манчестер Сити”. Однако пока нет официальной информации о дате рассмотрения этого дела.
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