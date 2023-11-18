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Сборная Англии U-21 во второй раз разгромила Сербию

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Конкурент приблизился к сборной Украины

Сборная Англии U-21 во второй раз разгромила Сербию

Фото: Getty Images

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Сборная Англии U-21 во второй раз разгромила Сербию в матчах квалификации к
Евро-2025. На этот раз команда "трех львов" обыграла оппонентов со счетом 3:0. После двух очных встреч - 12:1 в пользу англичан.

Дублем отметился полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джеймс Макати, также свой момент реализовал игрок "Ливерпуля" Харви Эллиотт.

Сейчас сегодняшние триумфаторы занимают второе место в группе F с 9-ю баллами. Впереди Украина, у которой 12. Заключительный матч года для Украины U-21 - 21 ноября против сборной Азербайджана.

Сборная Англии U-21 во второй раз разгромила Сербию - изображение 1

Евро-2025. Квалификация. 18 ноября
Группа F. 4-й тур
Сербия U-21 - Англия U-21 - 0:3
Голы: Макати, 5, 19, Эллиотт, 55

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