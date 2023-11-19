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Арсен Венгер предложил внести изменения в правила офсайда

Англия

Бывший тренер Арсенала предложил внести изменения в правила офсайда, экс-защитник сборной США поддержал его

Арсен Венгер предложил внести изменения в правила офсайда

UA-Футбол
Новина українською
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Арсен Венгер работает в комиссии IFAB, которая специализируется на изменениях правил в футболе. Бывший тренер "Арсенала" предлагает изменить правило офсайда так, чтобы он фиксировался только в случае, если весь корпус атакующего игрока находится впереди последнего защищающегося футболиста.

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас выразил поддержку в своем твиттер аккаунте об этом изменении:

"Это просто передвинет линию, о которой все будут спорить. Но это создает новое и явное преимущество для атакующего игрока, и мне это нравится".

Напомним, IFAB это международная организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол.

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