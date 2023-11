Арсен Венгер предложил внести изменения в правила офсайда

Арсен Венгер работает в комиссии IFAB, которая специализируется на изменениях правил в футболе. Бывший тренер "Арсенала" предлагает изменить правило офсайда так, чтобы он фиксировался только в случае, если весь корпус атакующего игрока находится впереди последнего защищающегося футболиста.

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас выразил поддержку в своем твиттер аккаунте об этом изменении:

"Это просто передвинет линию, о которой все будут спорить. Но это создает новое и явное преимущество для атакующего игрока, и мне это нравится".

Yes, it simply moves the line that we will argue about. But it does create a new and distinct advantage to the attacker, which I like. It will force the defenders to adjust (drop) in order to truly be goal-side and rely less on the offside trap. https://t.co/3BLZCeNPyD