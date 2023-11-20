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Малуда: Не узнаю Челси. От былого клуба остался только цвет формы

Англия

У синих действительно серьёзные проблемы

Малуда: Не узнаю Челси. От былого клуба остался только цвет формы

фото из свободных источников

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Экс-хавбек "Челси" Флоран Малуда высказался о текущем положении дел в лондонском клубе.

"За исключением цвета формы я не узнаю клуб. Я думаю, что руководство слишком концентрируется на рассказах о проекте.

Да, на строительство проекта необходимо время, чтобы построить что-то действительно ценное. Но для этого нужна и стабильность. Её у клубного менеджмента я не вижу.

В наше время даже тех тренеров, у которых были успехи в клубе, увольняли, как только они начинали буксовать. О каком проекте можно говорить? В "Челси" нет времени на проекты — ты должен побеждать здесь и сейчас", — сказал Малуда на подкасте Джона Оби Микела на YouTube.

Напомним, что на данный момент "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Маурисио Почеттино набрали 16 очков после 12 туров.

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