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Бенфика не отпустит Навеша зимой в МЮ
Зимой орлы не планируют продавать игрока
фото из свободных источников
"Бенфика" не намерена начинать переговоры с "
По информации источника, португальцы знают об интересе к своему хавбеку со стороны "красных дьяволов", однако не будут вести диалог с представителями английского клуба в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что в контракте футболиста с "орлами" есть тот же пункт, что и у аргентинца Энцо Фернандеса год назад: сумма отступных равна € 120 млн. Напомним, в прошлое зимнее трансферное окно Фернандес перешёл за эту сумму в "Челси".
В текущем сезоне Невеш провёл за "Бенфику" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
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