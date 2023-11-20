Бенфика не отпустит Навеша зимой в МЮ

"Бенфика" не намерена начинать переговоры с " Манчестер Юнайтед " по трансферу полузащитника Жоау Навеша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Твиттере.

По информации источника, португальцы знают об интересе к своему хавбеку со стороны "красных дьяволов", однако не будут вести диалог с представителями английского клуба в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в контракте футболиста с "орлами" есть тот же пункт, что и у аргентинца Энцо Фернандеса год назад: сумма отступных равна € 120 млн. Напомним, в прошлое зимнее трансферное окно Фернандес перешёл за эту сумму в "Челси".

В текущем сезоне Невеш провёл за "Бенфику" 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.