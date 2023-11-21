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Эдегор и Жезус восстановились и смогут сыграть с Брентфордом в субботу

Англия

Игроки Арсенала восстановились от травм

Эдегор и Жезус восстановились и смогут сыграть с Брентфордом в субботу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Игроки "Арсенала" Мартин Эдегор и Габриэл Жезус восстановились от травм.

Эдегор пропустил последние три матча лондонцев из-за сотрясения мозга и проблем с бедром, а Жезус в последний раз выходил на поле 24 октября.

Ожидается, что хавбек и форвард смогут сыграть в субботу в матче 13-го тура АПЛ с "Брентфордом".

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Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор Габриэл Жезус
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Источник:
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