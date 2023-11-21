Эдегор и Жезус восстановились и смогут сыграть с Брентфордом в субботу

Игроки "Арсенала" Мартин Эдегор и Габриэл Жезус восстановились от травм.

Эдегор пропустил последние три матча лондонцев из-за сотрясения мозга и проблем с бедром, а Жезус в последний раз выходил на поле 24 октября.

Ожидается, что хавбек и форвард смогут сыграть в субботу в матче 13-го тура АПЛ с "Брентфордом".