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Артета - о Месси: Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд

Англия
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Тренер Арсенала включил аргентинца в свою символическую команду

Артета - о Месси: Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
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Микель Артета назвал Лионеля Месси самым влиятельным игроком в истории футбола.

Главный тренер "Арсенала" включил аргентинца в свою символическую команду из 5 человек вместе с Криштиану Роналду, Диего Марадоной, Роналдо и Йоханом Кройффом.

"Номером один точно должен быть Лионель Месси - хоть мы и не играли вместе, и я не работал с ним.

На мой взгляд, он игрок с наибольшим влиянием за всю историю футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то еще творил на поле то, что он делал столько лет", - сказал Артета.

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Источник:
planetfootball
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