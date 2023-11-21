Артета - о Месси: Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд

Микель Артета назвал Лионеля Месси самым влиятельным игроком в истории футбола.

Главный тренер "Арсенала" включил аргентинца в свою символическую команду из 5 человек вместе с Криштиану Роналду, Диего Марадоной, Роналдо и Йоханом Кройффом.

"Номером один точно должен быть Лионель Месси - хоть мы и не играли вместе, и я не работал с ним.

На мой взгляд, он игрок с наибольшим влиянием за всю историю футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то еще творил на поле то, что он делал столько лет", - сказал Артета.