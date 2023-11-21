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Артета - о Месси: Самый влиятельный игрок в истории футбола, на мой взгляд
Тренер Арсенала включил аргентинца в свою символическую команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета назвал Лионеля Месси самым влиятельным игроком в истории футбола.
Главный тренер "Арсенала" включил аргентинца в свою символическую команду из 5 человек вместе с Криштиану Роналду, Диего Марадоной, Роналдо и Йоханом Кройффом.
"Номером один точно должен быть Лионель Месси - хоть мы и не играли вместе, и я не работал с ним.
На мой взгляд, он игрок с наибольшим влиянием за всю историю футбола. Мы никогда не видели, чтобы кто-то еще творил на поле то, что он делал столько лет", - сказал Артета.
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