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Эрлинг Холанд: герой для фанатов Брюна, он подарит 200 билетов болельщикам на поезд

Англия

Нападающий Ман Сити сделал щедрый жест для своего бывшего клуба перед важным матчем

Эрлинг Холанд: герой для фанатов Брюна, он подарит 200 билетов болельщикам на поезд

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Нападающий Ман Сити и норвежский футболист, Эрлинг Холанд, сделал щедрый подарок, чтобы поддержать свой бывший клуб детства "Брюне". Игрок решил отдать дань уважения своим футбольным корням и заплатить за поездку болельщикам клуба на игру плей-офф против Старта.

Холанд, имеющий за плечами богатый опыт в таких клубах, как Молде, Ред Булл и Боруссия Дортмунд, решил спонсировать около 200 билетов для болельщиков. Общая стоимость этой благородной инициативы составляет примерно 13 100 фунтов стерлингов (175 000 норвежских крон).

"Мы ничего не можем сказать, кроме того, что это фантастика, что мы получаем возможность отправить как можно больше болельщиков в Кристиансанна", - сказал Бьорн Хагеруд Рёкен, менеджер по маркетингу Bryne FK

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Эрлинг Холанд
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Источник:
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