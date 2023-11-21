Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эрлинг Холанд: герой для фанатов Брюна, он подарит 200 билетов болельщикам на поезд
Нападающий Ман Сити сделал щедрый жест для своего бывшего клуба перед важным матчем
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Ман Сити и норвежский футболист, Эрлинг Холанд, сделал щедрый подарок, чтобы поддержать свой бывший клуб детства "Брюне". Игрок решил отдать дань уважения своим футбольным корням и заплатить за поездку болельщикам клуба на игру плей-офф против Старта.
Холанд, имеющий за плечами богатый опыт в таких клубах, как Молде, Ред Булл и Боруссия Дортмунд, решил спонсировать около 200 билетов для болельщиков. Общая стоимость этой благородной инициативы составляет примерно 13 100 фунтов стерлингов (175 000 норвежских крон).
"Мы ничего не можем сказать, кроме того, что это фантастика, что мы получаем возможность отправить как можно больше болельщиков в Кристиансанна", - сказал Бьорн Хагеруд Рёкен, менеджер по маркетингу Bryne FK
Популярное сейчас
- "Контакт есть, добавить нечего". Легенда сборной Италии - о падении Мудрика в штрафной
- Так был пенальти или нет? В итальянской студии "Rai Sport" не утихали споры после матча между Украиной и Италией
- Известны оценки игроков матча Украина - Италия по версии статистического портала WhoScored
- Сборная Англии U-21 во второй раз разгромила Сербию Какая ситуация в группе украинской молодежки
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото