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Клубы АПЛ проголосовали против запрета на трансферы между командами с общими владельцами

Англия

Для принятия предложения нужно было набрать минимум 14 голосов

Клубы АПЛ проголосовали против запрета на трансферы между командами с общими владельцами

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Клубы английской Премьер-лиги проголосовали против временного запрета на трансферы между клубами с общими владельцами, сообщает Sky Sports.

13 команд Премьер-лиги проголосовали за то, чтобы помешать ведущим клубам Англии заключать арендные соглашения со связанными сторонами, а семеро проголосовали за сохранение существующих правил. Для принятия предложения нужно было набрать минимум 14 голосов. Таким образом, клубы с одними владельцами могут без каких-либо проблем проводить сделки в январе.

После 12 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 28 очков. На втором месте расположился "Ливерпуль", который имеет в своем активе 27 очков. Третью строчку занимает лондонский "Арсенал" (27).

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Источник:
skysports
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