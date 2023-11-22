Клубы АПЛ проголосовали против запрета на трансферы между командами с общими владельцами

Клубы английской Премьер-лиги проголосовали против временного запрета на трансферы между клубами с общими владельцами, сообщает Sky Sports.

13 команд Премьер-лиги проголосовали за то, чтобы помешать ведущим клубам Англии заключать арендные соглашения со связанными сторонами, а семеро проголосовали за сохранение существующих правил. Для принятия предложения нужно было набрать минимум 14 голосов. Таким образом, клубы с одними владельцами могут без каких-либо проблем проводить сделки в январе.

После 12 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 28 очков. На втором месте расположился "Ливерпуль", который имеет в своем активе 27 очков. Третью строчку занимает лондонский "Арсенал" (27).