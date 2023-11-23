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Английские клубы не наняли на работу нужное по Кодексу разнообразия количество темнокожих, азиатов и женщин

Англия

Клубы не выполнили критерии Кодекса разнообразия

Английские клубы не наняли на работу нужное по Кодексу разнообразия количество темнокожих, азиатов и женщин

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Английские клубы не выполнили критерии Кодекса многообразия.

В 2020 году Футбольная ассоциация Англии (FA) создала Кодекс многообразия по этническому и гендерному разнообразию, предусматривающий приглашение на работу определенного количества темнокожих, азиатов и женщин. В 2022 году английские клубы не выполнили 6 из 8 критериев.

Как сообщили в FA, клубы, которые обещали поработать над этническим и гендерным разнообразием, коллективно не смогли достичь ни одной из своих ежегодных целей.

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Исполнительный директор английской ассоциации Марк Буллингем сообщил, что со следующего года все клубы четырех ведущих дивизионов Англии в мужском футболе и двух лучших дивизионов в женском футболе будут обязаны публиковать информацию об этническом и гендерном составе сотрудников.

Так, прием на работу чернокожих, азиатских и смешанного происхождения кандидатов среди мужчин на 9% ниже нормы - 16% новых сотрудников при цели в 25%.

Отмечается, что некоторые клубы показали хорошие результаты - "Фулхэм", "Уолсолл" и "Вест Бромвич" достигли всех целей. Но такие крупные клубы, как "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", выполнили максимум одну цель.

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Источник:
theguardian
Комментарии
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Romerik (YNWA)
23.11.2023 в 14:01
Значить пора виходити на ринок рабів, докупляти робочу силу. Попросити в Китая з виробничих підвалів парочку азіатів і в публічних будинках замовити кілька ескортниць. А нах*я по "футбольним" здібностям наймати, якщо можна прогинатися під тупе суспільство і шкодити своїм клубам
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
23.11.2023 в 14:01
Значить пора виходити на ринок рабів, докупляти робочу силу. Попросити в Китая з виробничих підвалів парочку азіатів і в публічних будинках замовити кілька ескортниць. А нах*я по "футбольним" здібностям наймати, якщо можна прогинатися під тупе суспільство і шкодити своїм клубам
Ответить
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