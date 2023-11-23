Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стадион Уэмбли больше не будут подсвечивать в связи с политическими событиями
Футбольная ассоциация Англии изменила правила
Фото: The Telegraph
Стадион "Уэмбли" не будут подсвечивать в связи с политическими событиями.
Футбольная ассоциация Англии изменила правила - теперь допускается только подсветка, непосредственно связанная с использованием стадиона как спортивного и развлекательного объекта.
Это позволяет ассоциации не заниматься оценкой тех или иных политических или общественно значимых событий.
Таким образом, арку "Уэмбли" больше не будут освещать в знак солидарности со странами, которые пострадали от террористических атак и стихийных бедствий.
Ранее еврейские активисты раскритиковали отказ от подсветки "Уэмбли" в цветах флага Израиля после вторжения в страну группировки ХАМАС.
Отмечается, что запрет коснется и поддержки кампаний по инклюзивности и разнообразию.
При этом допускается подсветка как памятный знак после смерти известного национального деятеля - игрока сборной Англии или же правящего монарха.
Популярное сейчас
- Соперники для Украины. Состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024
- Нападающий Динамо получил повреждение ахилла - Источник
- Номинация Довбика, фейковая отставка Тебаса и рекордный результат Украины U-21. Главные новости за 22 ноября
- Бенжамен Менди подал многомиллионный иск в суд на Манчестер Сити
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО