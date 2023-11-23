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Стадион Уэмбли больше не будут подсвечивать в связи с политическими событиями

Англия

Футбольная ассоциация Англии изменила правила

Стадион Уэмбли больше не будут подсвечивать в связи с политическими событиями

Фото: The Telegraph

UA-Футбол
Новина українською

Стадион "Уэмбли" не будут подсвечивать в связи с политическими событиями.

Футбольная ассоциация Англии изменила правила - теперь допускается только подсветка, непосредственно связанная с использованием стадиона как спортивного и развлекательного объекта.

Это позволяет ассоциации не заниматься оценкой тех или иных политических или общественно значимых событий.

Таким образом, арку "Уэмбли" больше не будут освещать в знак солидарности со странами, которые пострадали от террористических атак и стихийных бедствий.

Ранее еврейские активисты раскритиковали отказ от подсветки "Уэмбли" в цветах флага Израиля после вторжения в страну группировки ХАМАС.

Отмечается, что запрет коснется и поддержки кампаний по инклюзивности и разнообразию.

При этом допускается подсветка как памятный знак после смерти известного национального деятеля - игрока сборной Англии или же правящего монарха.

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Источник:
sky
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